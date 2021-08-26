Полный курс прошли почти 216 тысяч человек.

Во Владимирской области создан запас трёх зарегистрированных в РФ вакцин от коронавируса. Тормозит иммунизацию снижение количества желающих. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.Как рассказали в облздраве, очереди исчезли даже в прививочном пункте, развёрнутом в «Глобусе».«При этом 19 августа в регион поступило 8600 доз вакцины «Спутник V» и 780 комплектов «КовиВака». На следующий день в область привезли 27 600 инъекций «Спутника V» и 44 116 «Спутник-лайт», 25 - ещё 10 000 «Спутника V», - уточнили власти во время брифинга по ситуации с коронавирусом.Выбор препарата остаётся за врачом. «Спутник лайт» разрешили использовать для ревакцинации людей старше 60 лет.Напомним, что после вакцинации в регионе 122 человека. Полный курс прошли почти 216 тысяч человек.