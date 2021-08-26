26.08.2021

2021-08-26 10:05:05

Во Владимирской области выявлено за сутки 182 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 августа 2021 года лабораторно подтверждено 182 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



32 случая во Владимире, 20 сл. в Муромском, 18 сл. в Ковровском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Александровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Киржачском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском).



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 322 случая заболевания.



11 256 случаев во Владимире, 5656 сл. в Гусь-Хрустальном, 5205 сл. о. Муром, 3837 сл. в Ковровском, 2675 сл. в Александровском, 2631 сл. в Петушинском, 2008 сл. в Юрьев-Польском, 2064 сл. в Вязниковском, 2070 сл. в Кольчугинском, 1946 сл. в Суздальском, 1600 сл. в Собинском, 1576 сл. в Киржачском, 1353 сл. в Меленковском, 1087 сл. в Гороховецком, 1107 сл. в Камешковском, 930 сл. в Селивановском, 715 сл. в Судогодском, 606 сл. в г. Радужном.