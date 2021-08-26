ВТБ Капитал Инвестиции изменили механизм обработки поручений на вывод денежных средств с брокерского счета. Теперь клиенты могут получить деньги с брокерского счета в день подачи ..

ВТБ Капитал Инвестиции изменили механизм обработки поручений на вывод денежных средств с брокерского счета. Теперь клиенты могут получить деньги с брокерского счета в день подачи поручения на их вывод.Для того чтобы клиент получил на свои текущие банковские счета в ВТБ деньги в день подачи распоряжения на вывод, оно должно быть зарегистрировано до 18:30 по московскому времени.Если денежные средства выводятся в рублях на счета других банков, подать поручение необходимо до 17:00 по московскому времени, если в валюте до 12:45 по московскому времени.«Мы постоянно улучшаем и модернизируем наши сервисы. Для того, чтобы инвестиции стали частью нашей жизни, механизм быстрого вывода денежных средств с брокерского счета необходим. Скоро наши клиенты смогут получать деньги с брокерского счета моментально», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.