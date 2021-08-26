Система ДЭГ отказалась регистрировать Жириновского и отправила его документы на проверку.

Система ДЭГ отказалась регистрировать Жириновского и отправила его документы на проверку.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно зарегистрировался на портале mos.ru. Парламентарий решил принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), с помощью которого москвичи 17-19 сентября смогут избрать депутатов Государственной Думы РФ.По данным радио "Эхо Москвы", система отказалась регистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Владимир Вольфович возмущен подобной ситуацией. Он прокомментировал эту историю на странице в ВК."Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. Почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют! Черт знает что! Я участвовал в выборах задолго до появления электронного голосования", – заявил Жириновский.Эмоции депутата, конечно, можно понять, но эта история очень показательна. Во-первых, москвичи в очередной раз могут убедиться в надежности и безопасности системы ДЭГ, которая отсылает заявки на голосование на проверку в ЦИК. Во-вторых, для электронной системы все избиратели равны, независимо от их социального статуса.Можно предположить, что Жириновский, как и другие оппозиционные кандидаты, высоко оценивает эффективность ДЭГ, ведь к онлайн-выборам можно привлечь своих сторонников и не переживать, что чей-то голос потеряется. Эксперты считают систему дистанционного голосования понятной и прозрачной.