С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 155380 владимирцев

Во Владимирской области на 26 августа выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 47 человек. Ещё 15 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 21 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 10 - в Кольчугинском, 24 - в Александровском, 8 - в Юрьев-Польском, 20 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Судогодском, Гороховецком и Меленковском, по 4 - в Собинском и Камешковском, 7 - в ЗАТО Радужный, 12 - в Киржачском, 5 - в Вязниковском, 0 - в Селивановском, 12 - в Суздальском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 155380 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42111 заболевших во Владимире, 18269 - в Ковровском районе и 17098 - в округе Муром.