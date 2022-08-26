На 26 августа класс пожарной опасности в регионе составляет 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе...

На 26 августа класс пожарной опасности в регионе составляет 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.За сутки произошло 3 лесных пожара. В настоящее время действует 1 пожар на площади 1 га в Селивановском районе. На тушении задействовано 69 человек и 28 единиц техники. Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 154 возгорание на площади 163,2 га.Фото https://www.pxfuel.com/