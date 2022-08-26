Сюжет, в рамках проекта «Российское село». Обязательная промывка вымени теплой водой, подключение...

Сюжет, в рамках проекта «Российское село».Обязательная промывка вымени теплой водой, подключение аппарата. Дальше за процессом следит индивидуальный для каждой коровы пульт. Сейчас здесь идет обустройство цеха для переработки молока с учетом увеличения объемов поступающего сырья, рассказывает владелец фермы, Айтуган Текегалиев. Первый охладитель был рассчитан на 200 литров молока, сейчас запускается в эксплуатацию уже большой - на 4,5 тонны. Кроме того монтируются новые мойки, аппараты укупоривания, сепаратор и ванна длительной пастеризации для изготовления творога. Общая производительность цеха переработки - 500 литров молока в сутки.Айтуган Текегалиев, координатор проекта «Единой России» «Российское село» во Владимирской области:– А еще мы хотим принимать молоко у населения, для этого мы создали кооператив. Сейчас два человека подали заявки, которые держат у себя коров в личных подворьях и совместно мы должны выйти на 4,5 тонны молока в сутки. Часть из этого молока будет перерабатываться в молочную продукцию, а часть молока будет просто поставляться на полки как пастеризованное молоко.История фермерского хозяйства Айтугана Текегалиева началась в 2013 году с заросшего поля, энтузиазма и любви к своему делу. Расчистили территорию, построили первые курятники, заселили туда птицу. Хозяйство расширялось и к крылатому семейству присоединились коровы редкой абердино-ангусской породы, кролики и даже олени. Но меняющиеся геоэкономическая ситуация диктует свои условия, для развития необходимы инвестиции и «быстрые деньги».Айтуган Текегалиев, координатор проекта «Единой России» «Российское село» во Владимирской области:– Начали мы с КРС мясного направления, после этого, посчитав экономику, решили переориентироваться на молочное направление. Так как молоко – это деньги каждый день, а мясное скотоводство – это отдаленные деньги.Все оборудование в цехах моется автоматической системой, присутствие человека не требуется. Создать такое хозяйство без поддержки - сложная задача. Сегодня существуют проблемы при получении сельскохозяйственных земель, говорит фермер. Грантовая поддержка есть, но пока для фермеров предусмотрен только один стартовый грант, а условия еще одной программы помощи - «Семейная ферма» - не всегда могут быть выполнены.Айтуган Текегалиев, координатор проекта «Единой России» «Российское село» во Владимирской области:– И третья проблема – это объединение мелких личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств в кооперативы, так как кооператив дает нечто большее для развития. Но проблема в том чтобы фермеры объединились в этот кооператив, потому что модель кооперативного движения она у нас новая, она у нас еще сырая, не обкатанная.Такие кооперативы уже созданы в нескольких районах. Собственным примером, возможностями материально-технической базы они привлекают фермеров региона к объединению, позволяют многократно увеличить возможности наших сельхозпроизводителей. В том числе и по сбыту своей продукции в торговые сети.