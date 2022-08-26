За I полугодие 2022 года во Владимирской области выявлено 3 организации с признаками ведения...

За I полугодие 2022 года во Владимирской области выявлено 3 организации с признаками ведения нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все выявленные субъекты – это «черные кредиторы», то есть организации, которые работают вне правового поля и выдают деньги гражданам, не имея на это права.Во Владимирской области особо популярна схема, по которой нелегальные кредиторы работают под вывеской ломбарда или комиссионного магазина. Человек изначально идет в ломбард, но в итоге договор заключается с комиссионкой или индивидуальным предпринимателем, предупреждает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.«Люди часто не видят в услугах нелегальных кредиторов риска для себя, ведь они получают, а не отдают деньги. У них не требуют дополнительных документов. Не надо никаких гарантий, поручителей. Это снижает у человека уровень опасности», — пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.При этом «черные кредиторы» работают в плотной связке с «черными коллекторами», зачастую это один и тот же бизнес. Обращаясь к нелегалу за займом, человек по сути открывает двери квартиры коллекторам: незаконные кредиты выдаются под залог имущества. «Черные кредиторы» буквально перед подписанием договора могут кардинально изменить условия по займу — сделать это так, что человек не замечает изменений, например, установить короткий срок возврата займа. Они могут предложить деньги и на скромных условиях, но при этом так составляют договор, что вовремя вернуть долг невозможно. Иногда «черный кредитор» выдает человеку заем, а затем обрывает связь. Таким образом он создает условия, когда должник не имеет возможности выплатить долг, поскольку не может связаться с кредитором.С лета прошлого года Банк России ведет на своем сайте предупредительный перечень, куда вносит информацию об организациях с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 6,5 тысяч организаций.В нем значится 14 компаний, в том числе с признаками нелегального кредитора — «Ломбард Легион-авто», «Ломбард 911», «Алекс-ломбард», «Быстрые займы», а также потребительский кооператив социальных программ «Поддержка».Тренд 2022 года — переход мошенников в интернет и регистрация их сайтов в доменных зонах com. и org. «Черные кредиторы» предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически могут находиться в России. Люди часто заходят на такие ресурсы через VPN. В таком случае они не видят, что ресурс, например, заблокирован в России, а деятельность компании ограничена.«Чтобы понять, легальный перед вами кредитор или нет, нужно удостовериться, если ли у него лицензия Банка России, или внесен ли он в государственный реестр ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, СКПК. Только они имеют право предоставлять потребительские кредиты и займы на постоянной основе. Это легко проверить на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также необходимо убедиться в отсутствии компании в предупредительном списке», — подчеркнул Александр Хлысталов.Фото https://www.pxfuel.com/