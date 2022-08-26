Что будет с парком у ДТЮ, пассажирскими перевозками и пешеходной зоной в центре Владимира? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответил градоначальник Андрей Шохин. Как оказалось, без
Что будет с парком у ДТЮ, пассажирскими перевозками и пешеходной зоной в центре Владимира? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответил градоначальник Андрей Шохин. Как оказалось, без поддержки региональных властей перспективы развития областной столицы – туманны. Например, глава Владимира рассчитывает на помощь областного руководства со строительством парка у Дворца детского (юношеского) творчества. Проект