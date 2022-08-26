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<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2022-chto-budet-s-parkom-u-dtyu-passazhirskimi-perevozkami-i-turizmom-vo-vladimire-andrej-shoxin-v-pryamom-efire-rasskazal-o-perspektivax-razvitiya-goroda.html" target="_blank">Что будет с парком у ДТЮ, пассажирскими перевозками и туризмом во Владимире? Андрей Шохин в прямом эфире рассказал о перспективах развития города</a> - Что будет с парком у ДТЮ, пассажирскими перевозками и пешеходной зоной в центре Владимира? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответил градоначальник Андрей Шохин. Как оказалось, без