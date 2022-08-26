Собинская межрайонная прокуратура установила, что на депозитных счетах двух умерших граждан (ранее...

Собинская межрайонная прокуратура установила, что на депозитных счетах двух умерших граждан (ранее проживавших в в ГБУСО ВО «Копнинский психоневрологический интернат») находились денежные средства в размере более 660 тыс. рублей.По истечении 6 месяцев со дня смерти, они стали выморочным имуществом и должны быть обращены в собственность Российской Федерации в судебном порядке. Межрайонным прокурором в Собинский городской суд направлено 2 исковых заявления об обращении этих сумм в собственность Российской Федерации. Чтобы обязать ГБУСО ВО «Копнинский психоневрологический интернат» перечислить денежные средства в бюджет, сообщила пресс-служба облпролкуратуры.Требования межрайонного прокурора удовлетворены судом в полном объеме.Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.