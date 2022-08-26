Учебные заведения областного центра заняли лидирующие позиции

Оценивали работу школ по главному критерию – сколько выпускников поступили в 2022 году в престижные вузы.Учебные заведения областного центра заняли лидирующие позиции. 6 учреждений оказались в первой десятке лучших.Промышленно-коммерческий лицей занял первенство среди всех.На втором месте находится владимирская школа № 25. Третье место заслужила Муромская гимназия № 6. Четвертое место досталось гимназии № 3 города Владимира.Также в список лучших попали владимирские .