23 августа суд вынес приговор бывшему инженеру-программисту АО ВНИИ Сигнал. Его обвинили в...

23 августа суд вынес приговор бывшему инженеру-программисту АО "ВНИИ "Сигнал". Его обвинили в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.Еще 12 февраля 2020 года, мужчина через компьютер, подключенный к интернету, используя учетные записи, принадлежащие начальнику отдела информационных технологий и связи и заместителя гендиректора по безопасности АО «ВНИИ «Сигнал», осуществил удаленное подключение к информационным ресурсам АО «ВНИИ «Сигнал», после чего удалил папку, в которой содержались проекты и копии документов, составленных в ходе служебных проверок, проведенных на предприятии в 2018-2019 годах.В целях исключения возможности восстановления той информации, он также удалил системные файлы из каталога, тем самым заблокировав работу программного обеспечения, обеспечивающего управление резервным копированием и восстановлением данных.Как сообщий Ковровский городской суд, подсудимый вину в совершенном преступлении вину в совершенном преступлении не признал и показал, что при увольнении из АО «ВНИИ «Сигнал» у него сложились напряженные отношения с руководством предприятия, в связи с чем последние испытывают к нему личную неприязнь.Приговором суда назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 000 рублей.При назначении наказания суд, в числе прочих обстоятельств, учел наличие малолетних детей у виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/