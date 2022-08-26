33-летний уроженец Владикавказа был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России...

33-летний уроженец Владикавказа был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» у банкомата в одном из торговых центров города Коврова в момент перевода похищенных денежных средств.Установлено, в конце июля текущего года задержанный, выполнявший роль курьера в преступной мошеннической схеме, завладел деньгами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими 90-летней женщине. Схема стандартная: звонок (якобы от «внучки») с сообщением, что ей требуются деньги за непривлечение к уголовной ответственности за ДТП. (0-летняя пенсионерка собрала все свои сбережения и предела их прибывшему по адресу фигуранту, сообщила персс-служба УМВД по Владимирской области.Он признался, что перемещался по регионам с целью совершения противоправной деятельности. Со слов задержанного, аналогичным образом были обмануты пожилые жители Иванова, Курска и ряда других крупных городов Центральной России.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, подозреваемый заключен под стражу.Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Фото https://www.pxfuel.com/