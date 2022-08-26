Житель столицы попал под уголовную статью за незаконную рыбную ловлю на территории госзаказника в Петушинском районе. 27 апреля этого года он расставлял сети в зоне государственного

Житель столицы попал под уголовную статью за незаконную рыбную ловлю на территории госзаказника в Петушинском районе. 27 апреля этого года он расставлял сети в зоне государственного заказника регионального значения «Крутовский» на разливе реки «Клязьма» около д. Богдарня. Всего сетей было две. Каждая длинной по длиной 50 метров. В тот же день мужчина с надувной лодки