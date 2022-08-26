26 августа 2022 года проходит праздник Тихон Страстной.
В народе преподобного Тихона уважали и...
26 августа 2022 года проходит праздник Тихон Страстной.
В народе преподобного Тихона уважали и считали настоящим божеством, он мог спасти человека от депрессии, уныния и тревоги. Еще священнослужителю Тихону молились об умиротворении души. Двадцать шестое августа наши предки старались проводить в чистоте, народ наводил порядки, проветривал погреб, а также готовил запасы на зиму.
Что категорически запрещено делать в этот день?
В этот день нельзя работать в огороде, в поле, на земле — работа будет бесполезной;
Запрещено 26 августа вспоминать обиды, негативные события — долго не получится забыть потом;
Нельзя есть яйца с двумя желтками — счастье уйдет;
Запрещено дарить или получать в подарок белое полотенце — к болезням;
Нельзя спать на двух подушках — проблемы могут прийти;
Запрещено есть мясо, рыбу, молоко, яйца — продолжается Успенский пост.
Народные приметы на 26 августа 2022 года:
Сильный ветер - впереди дождливый сентябрь.
Листья пожелтели на березе - к скорым заморозкам.
Ливень пошел - снега зимой будет много.
Жара предсказывает морозную зиму.
Ветер стих – три дня потом дуть будет.
Сова всю ночь ухает – погода изменится.
Сено сырое стало – к дождю.
Луна рожками вниз висит – похолодает.
Туман утром стоит – грибов в лесу много.
Фото https://www.pxfuel.com/