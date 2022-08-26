26 августа 2022 года проходит праздник Тихон Страстной. В народе преподобного Тихона уважали и...

26 августа 2022 года проходит праздник Тихон Страстной.В народе преподобного Тихона уважали и считали настоящим божеством, он мог спасти человека от депрессии, уныния и тревоги. Еще священнослужителю Тихону молились об умиротворении души. Двадцать шестое августа наши предки старались проводить в чистоте, народ наводил порядки, проветривал погреб, а также готовил запасы на зиму.Что категорически запрещено делать в этот день?В этот день нельзя работать в огороде, в поле, на земле — работа будет бесполезной;Запрещено 26 августа вспоминать обиды, негативные события — долго не получится забыть потом;Нельзя есть яйца с двумя желтками — счастье уйдет;Запрещено дарить или получать в подарок белое полотенце — к болезням;Нельзя спать на двух подушках — проблемы могут прийти;Запрещено есть мясо, рыбу, молоко, яйца — продолжается Успенский пост.Народные приметы на 26 августа 2022 года:Сильный ветер - впереди дождливый сентябрь.Листья пожелтели на березе - к скорым заморозкам.Ливень пошел - снега зимой будет много.Жара предсказывает морозную зиму.Ветер стих – три дня потом дуть будет.Сова всю ночь ухает – погода изменится.Сено сырое стало – к дождю.Луна рожками вниз висит – похолодает.Туман утром стоит – грибов в лесу много.Фото https://www.pxfuel.com/