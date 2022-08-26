Начните утро с нами:
- Арт-объект на колёсах или АвтоКиборг... Как из металлолома собрать русский...
Начните утро с нами:
- Арт-объект на колёсах или АвтоКиборг... Как из металлолома собрать "русский кабриолет"?
- Пройдёмся по ...Музейной. Чем примечательна эта улица Владимира?
- О чем просил владимирского губернатора фельдмаршал Кутузов? Находка архивистов из 1812 года.
- Звон колокола - молитва души. Суздалянка Наталья Чичерова о призвании звонаря.
- И маленькая сенсация: где во Владимире растёт и зреет кофе?