Начните утро с нами: - Арт-объект на колёсах или АвтоКиборг... Как из металлолома собрать русский...

Начните утро с нами:- Арт-объект на колёсах или АвтоКиборг... Как из металлолома собрать "русский кабриолет"?- Пройдёмся по ...Музейной. Чем примечательна эта улица Владимира?- О чем просил владимирского губернатора фельдмаршал Кутузов? Находка архивистов из 1812 года.- Звон колокола - молитва души. Суздалянка Наталья Чичерова о призвании звонаря.- И маленькая сенсация: где во Владимире растёт и зреет кофе?