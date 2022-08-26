Об искусстве, творческих планах на новый театральный сезон, ремонте и жизненных переменах – заместитель директора Областного театра драмы Виктория
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2022-o-budushhem-oblastnogo-teatra-dramy.html" target="_blank">О будущем Областного театра драмы</a> - Об искусстве, творческих планах на новый театральный сезон, ремонте и жизненных переменах – заместитель директора Областного театра драмы Виктория
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2022-o-budushhem-oblastnogo-teatra-dramy.html]О будущем Областного театра драмы[/url] - Об искусстве, творческих планах на новый театральный сезон, ремонте и жизненных переменах – заместитель директора Областного театра драмы Виктория