25 августа состоялся традиционный «большой» педсовет – широкое совещание профессионального сообщества с участием руководства образовательного блока. Это одна из обязательных традиций,

25 августа состоялся традиционный «большой» педсовет – широкое совещание профессионального сообщества с участием руководства образовательного блока. Это одна из обязательных традиций, обычно проводится за неделю до 1 сентября. Цель педсовета – обозначить актуальные задачи, которые ставит государство перед педагогами. Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области 2023 год решением президента РФ, Владимира Владимировича Путина, объявлен годом