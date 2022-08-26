Несмотря на успешную актерскую карьеру, Светлане Светличной не удалось преуспеть во всем.
Несмотря на успешную актерскую карьеру, Светлане Светличной не удалось преуспеть во всем.
Светлана Светличная смогла построить успешную актерскую карьеру и стать всенародной любимицей. Яркая внешность звезды полюбилась зрителю, а потому буквально с первых ролей женщина обзавелась множеством поклонников. Однако в семейных делах артистка не преуспела и даже стала чужой для родни. Такого мнения придерживается ее коллега по цеху Людмила Цветкова. Об этом сообщает .
"Родственники должны ее любить и уважать, но этого не было", – говорит продюсер. При этом Цветкова заявила, что близкие звезды в этом не виноваты, а настоящая ответственность лежит на самой Светличной. Так, актриса не старалась стать авторитетом в глазах домочадцев. По мнению женщины, актриса в первую очередь должна была стать для родных заботливой матерью и бабушкой. Ведь в семье звание народного артиста не имеет столь большого веса. "Она разве читает дома стихи? Играет роли? Она должна быть дома такой, какая есть", – говорит Цветкова.
Актриса отметила, что на правах старшего звезда "Бриллиантовой руки" должна была создать дома ту атмосферу, благодаря которой бы ее любили и уважали. "Она этого не делала", – заявила женщина, добавив, что из-за этого в семье были постоянные неприятности. Также она вспомнила, что родственникам звезды не нравилось увлечение Светличной молодыми людьми.
Напомним, ранее сообщалось, что актриса попала в психушку. Так, из-за стресса и прочих проблем со здоровьем у звезды случился инсульт, после которого женщина долго не могла восстановиться – начались проблемы с памятью. Именно поэтому родственники решили отправить Светличную на лечение в Центр социальной и судебной психиатрии.