Прокуратурой города Владимира установлено, что ребенок-инвалид, наблюдающийся в учреждении...

Прокуратурой города Владимира установлено, что ребенок-инвалид, наблюдающийся в учреждении здравоохранения г. Владимира с диагнозом «сахарный диабет 1 типа», нуждается в проведении непрерывного мониторинга глюкозы.С 2020 года законным представителем для измерения уровня сахара в крови использовались системы непрерывного мониторинга, которые приобретались за счет собственных средств. Благодаря их постоянному применению, удалось достичь стабилизации состояния в лечении ребенка. При этом маленький пациент органами здравоохранения региона необходимыми медицинскими изделиями обеспечен не был.По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с требованием обязать департамент здравоохранения области предоставить за счет средств бюджета жизненно-важное средство диагностики - системы непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. - Требования прокурора судом удовлетворены. Ребёнок обеспечен необходимыми медицинскими изделиями.Фото https://www.pxfuel.com/