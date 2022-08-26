Александровской городской прокуратурой установлено, что двое несовершеннолетних переведены на...

Александровской городской прокуратурой установлено, что двое несовершеннолетних переведены на помповую инсулинотерапию. То есть, по жизненным показаниям нуждаются в применении расходных материалов к помпе и подлежат бесплатному обеспечению, в том числе необходимыми медицинским изделиями.Однако, своевременных мер по закупке медицинских изделий Департаментом здравоохранения не принято, бесперебойное обеспечение пациентов длительное время не обеспечено, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурор обратился в Александровский городской суд с исковыми заявлениями в пользу несовершеннолетних пациентов, которые судом удовлетворены в полном объеме.На Департамент здравоохранения региона возложена обязанность принять меры по бесплатному обеспечению несовершеннолетних необходимыми медицинскими изделиями.Фото https://www.pxfuel.com/