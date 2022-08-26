У девочки - врожденный порок развития головного мозга, а также ряд сопутствующих заболеваний....

У девочки - врожденный порок развития головного мозга, а также ряд сопутствующих заболеваний. Вместе с "Русфондом" мы просим вас помочь Веронике. Репортаж Екатерины Васильевой.Для Вероники и ее мамы Анжелы каждая прогулка - это труд. Район Веризино во Владимире не приспособлен для специального транспорта, но и такие непростые поездки по городским джунглям радуют девочку. Здесь как нигде Вероника самостоятельна .В какую сторону поехать, где остановится. Все решает сама. Во всем остальном помогают мама и велосипед, который работает наоборот.Анжела Подсевалова, мама Вероники:– Педали крутятся автоматически и с ними работают ножки, укрепляются мышцы, разрабатываются суставы, контрактуры убираются, коленных суставов, тазобедренных суставов.Вероника не чувствует нижнюю часть ног до колена и периодически до бедра. Врожденный порок развития спинного мозга - диагноз, с которого начался ряд попутных заболеваний девочки. Качели - единственное, что доступно для Вероники на детской площадке.Анжела Подсевалова, мама Вероники:– У нее нарушения идут по всему организму, у нее нарушения тазобедренных суставов, подвывихи, вывихи. Сколиоз у нее четвертой степени.К счастью, на настроение девочки это не влияет. Улыбчивая, игривая, даже математические задачки в радость.– Давай, у тебя три конфетки и я тебе даю три конфетки и я тебе даю еще три конфетки. Шесть. Молодец.Ника -как девочку называет мама - учится считать и писать, готовится на следующий год в школу. Ей будет уже восемь, но это не так важно, рассказывает Анжела Подсевалова. Сейчас необходимо пройти всех врачей. В московской клинике ее готовы взять на диагностику. По программе "Русфонд. Спина Бифида" специалисты будут наблюдать за Вероникой целый год. В том числе проведут дорогое уродинамическое исследование. Стоимость участия в программе почти шестьсот семьдесят пять тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Денег на лечение и диагностику уходит очень много.Анжела Подсевалова, мама Вероники:– Делаем МРТ головы, МРТ спинного мозга, отправляем нейрохирургам.Они смотрят это все ,консультируют, и выносят вердикт ,нужно ли хирургическое вмешательство или не нужно, чтобы ребенку не стало хуже.Для помощи Веронике на короткий номер 5542 нужно отправить смс сообщение со словом "Дети" и написать любую сумму. Например, ДЕТИ 100. Эти деньги будут списаны с мобильного счета. Так же перевод можно сделать через мобильное приложение или на сайте "Русфонда".А пока Вероника ждет обследования, она продолжает свои тренировки: умственные и физические. Три раза в день, без выходных она выполняет специальный комплекс упражнений для суставов и мышц. Название каждого из них - это животное: кошка, акула. Но Веронике из всех представителей животного мира больше всего нравится собака. Вот такая детская мечта.Вероника Подсевалова:– Собачку хочу как мопс.Екатерина Васильева, Александр Чунаев.Вести-Владимир