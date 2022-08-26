В общей сумме зарплаты работников бюджетной сферы Владимирской области в 2022 году повысятся на 14,7 процента
Зарплата работников региональных учреждений бюджетной сферы станет больше на 6,1 процента с 1 октября 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба администрации Владимирской области.
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал соответствующее распоряжение областной администрации.
Работникам муниципальных учреждений также предоставят финансовую поддержку на повышение зарплат.
Увеличение заработной платы ждет работников следующих государственных учреждений:
- образования;
- здравоохранения;
- культуры;
- социального обеспечения;
- лесного и сельского хозяйства.
Госслужащие не входят в список тех, кто получит помощь.
Из областного бюджета на меру поддержки будет направлено 476,6 миллиона рублей.