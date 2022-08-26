В общей сумме зарплаты работников бюджетной сферы Владимирской области в 2022 году повысятся на 14,7 процента

Зарплата работников региональных учреждений бюджетной сферы станет больше на 6,1 процента с 1 октября 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба администрации Владимирской области.Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал соответствующее распоряжение областной администрации.Работникам муниципальных учреждений также предоставят финансовую поддержку на повышение зарплат.Увеличение заработной платы ждет работников следующих государственных учреждений:- образования;- здравоохранения;- культуры;- социального обеспечения;- лесного и сельского хозяйства.Госслужащие не входят в список тех, кто получит помощь.Из областного бюджета на меру поддержки будет направлено 476,6 миллиона рублей.