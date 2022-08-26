ГУ МЧС России по Владимирской области назвало основные причины возгораний. По данным ведомства, с...
ГУ МЧС России по Владимирской области назвало основные причины возгораний. По данным ведомства, с начала 2022 года во Владимирской области в жилом секторе произошло более 780 пожаров. В 37,8% случаев причиной стало нарушение правил использования и эксплуатации электрооборудования.
Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Ущерб нарушители наносят и соседям, которые исправно платят за потреблённую электроэнергию: снижается качество электроснабжения добросовестных потребителей, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что самовольное подключение относится к административным правонарушениям. Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
С начала года сотрудники «Энергосбыт Волга» выявили около сотни случаев самовольных подключений. По всем фактам в органы внутренних дел направлены соответствующие заявления для привлечения граждан к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.
О фактах самовольных подключений сообщайте по телефону контактного центра «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00. Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, воскресенье – выходной. Направить обращение также можно по электронной почте [email protected]