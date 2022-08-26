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<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2022-samovolnye-podklyucheniya-uvelichivayut-risk-pozharov-i-neschastnyx-sluchaev-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Самовольные подключения увеличивают риск пожаров и несчастных случаев во Владимирской области</a> - ГУ МЧС России по Владимирской области назвало основные причины возгораний. По данным ведомства, с...