По факту гибели 33-летнего мужчины на водоеме в микрорайоне Заклязьменский города Владимира...

По факту гибели 33-летнего мужчины на водоеме в микрорайоне Заклязьменский города Владимира Октябрьским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.Стало известно, что в вечернее время 24 августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения утонул в пожарном пруду. На следующее утро на берегу его вещи обнаружили очевидцы и вызвали полицию. Тело погибшего извлекли из водоема около 15 часов 30 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото https://www.pxfuel.com/