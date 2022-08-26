Рязанский лесной пожар пока минует тридцать третий регион, но смог от него все равно доходит до...

Рязанский лесной пожар пока минует тридцать третий регион, но смог от него все равно доходит до наших легких. Да и во Владимирской области только за прошедшие сутки произошло три новых лесных возгорания. Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии ежедневно берут пробы воздуха, чтобы быть уверенными в том, что воздух остается для граждан безопасным. Как это происходит и как защититься от смога, в нашем сюжете.Ядовитые газы, сажа и пепел. Эти "путешественники" прилетели во Владимирскую область с полыхающих рязанских лесов. В последние дни распространение огня замедлилось, на текущий момент расстояние от границы региона до очага пожара примерно 25 километров. Но весь юго-запад нашей области по-прежнему задымлен. Сотрудники регионального центра гигиены и эпидемиологии ежедневно берут пробы воздуха.- Вот зонд на улицу. Это полевой фильтр улавливать, если взвешенные частицы, чтобы не засорился прибор.Воздух забирают в трех точках, в каждом из районов города. Сегодня самые "чистые" показатели в продуваемом со всех сторон Добром. Похуже - в холмистом центре. Но в целом, все в пределах нормы.Юлия Каркаваниди, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии берут пробы атмосферного воздуха на четыре основных загрязняющих атмосферный воздух вещества - это диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и оксид углерода. По результатам исследования качества атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.Тем не менее, врачи советуют внимательнее отнестись к своему здоровью. Предупреждающие об отравлении сигналы: головокружение, слабость, одышка и кашель, - говорят, что пора к терапевту. Дышать в условиях задымления лучше только через нос.Михаил Смирнов, заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы:- Может речь идти об остром отравлении. Особенно какими-то газами, которые находятся вблизи источников пожара. При длительном вдыхании однозначно разовьется какое-то заболевание по типу хронической обструктивной болезни легких. Могут развиться различные воспалительные явления мелких дыхательных путей - в первую очередь, что нас настораживает.Увлажняющие повязки и медицинские маски от дыма не спасут, но задержат крупные частицы пепла и сажи. При сильном задымлении лучший вариант - респиратор с противодымным фильтром. В качестве защиты сгодятся кондиционеры и воздухоочистители.Юлия Каркаваниди, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Рекомендуем минимизировать свое присутствие на свежем воздухе, ограничить физические нагрузки, занятия спортом лучше перенести в спортивный зал, какую-то физическую работу отложить на свежем воздухе.Прислушаться к здоровью особенно важно людям с дыхательными заболеваниями или постковидным синдромом. Насколько еще дым от пожаров задержится в регионе, пока сказать не может никто. Но уже в середине следующей недели синоптики ожидают дожди и снижение температуры на десять градусов. Это станет серьезной помощью пожарным.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»