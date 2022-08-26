Со дня скоропостижной смерти Юрия Шатунова прошло более двух месяцев. Но вопросов за это время меньше не стало Психолог Наталья Малышева высказала свою версию произошедшего.

Со дня скоропостижной смерти Юрия Шатунова прошло более двух месяцев. Но вопросов за это время меньше не стало Психолог Наталья Малышева высказала свою версию произошедшего.По мнению Малышевой, причина, по которой Юрий Шатунов рано ушел изжизни, – это так называемый "синдром детдомовца". Наталья убеждена, что дети,судьба которых связана с детским домом, достаточно часто добиваются успеха вразличных областях, пытаясь доказать своей биологический матери, что он (илиона) хорошие."Осознавать, что ты никому не нужен в раннемдетстве, очень болезненно и разрушительно. Многие после выхода из детского домаищут и находят тех, кто смог бы "заменить" им маму и папу, одаривая любовью. Этоявляется для них основной жизненной целью, навязчивой идеей. Но, как показываетпрактика, счастливее они от этого не становятся", – считает психолог.Так случилось и у Юрия – он нашел любовьпублики, стал кумиром для своих поклонников, но так и не стал любимым сыномсвоей мамы. Это, по мнению психолога, сказалось на его здоровье."Нехватка любви, чувство одиночества,вызывает болезни сердца. Если добавить к этому большие нагрузки от концертов,частые перелеты, смена временных поясов и бессонные ночи, вполне возможно,излишнее употребление спиртного, то становится очевидным, что путь ктрагическому концу становится короче и быстрее. Есть такое ощущение, что онбежал впереди себя, хотел объять необъятное, проводя по несколько концертов вдень. Он хотел по полной ощутить людскую любовь и признание, компенсируяотсутствие материнской любви. Жил на износ, работал на износ. Все это не моглоне оказать пагубное воздействие на организм", – Наталья Малышева.