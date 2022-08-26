Москвичи могут присоединиться к тестированию голосования до 17:00 26 августа. Процедура проходит в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано.

Москвичи могут присоединиться к тестированию голосования до 17:00 26 августа. Процедура проходит в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано.Тестирование проходит онлайн и очно. Это нужно, чтобы убедиться в удобстве системы дистанционного голосования для избирателей и членов избиркомов. Также проверяется работа главной новинки 2022 года – электронного списка избирателей.За ходом тестирования следят разработчики системы дистанционного голосования. На некоторых участках проходят стресс-тесты. Специалисты проверяют работу системы на случай отключения электричества.На 13:00 в тестировании поучаствовали 5,5 тысячи человек. Присоединиться можно .Для тестирования системы онлайн голосования подготовлен вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". На выбор представлено большое количество вариантов. Это делает процесс тестирования системы максимально приближенным к реальности.Участниками онлайн-голосования могут москвичи, обладающие избирательным правом и зарегистрированные в районах, где пойдут выборы. Кроме того, нужна полная учетная запись на портале mos.ru.Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.Участники дистанционного голосования будут участвовать в акции "Миллион призов". В дни выборов разыграют автомобили и призовые сертификаты.