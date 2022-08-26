Город Александров Владимирской области вышел на Всероссийский уровень. Об этом сообщил...

Город Александров Владимирской области вышел на Всероссийский уровень.Об этом сообщил AlexAutoLive | Александров в группе Вконтакте. 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся финал 7-го Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Великая Русь -2022». На финал конкурса отправились 45 участниц со всей России.Победительницы на региональном этапе в Александрове, с поддержкой организатора Елизаветой Кирпиченко, поехали на финал Всероссийского конкурса, представлять родной город и Владимирскую область.Татьяна Сеонихина победила в категории «Мисс» и получила титул «Мисс Великая Русь -2022.Мария Тарасова заняла почетное место в категории «Миссис» и получила титул «3-я вице Миссис Великая Русь - 2022».Мария Фокс победила в интернет голосовании за лучшую участницу и получила титул «Миссис интернет Великая Русь-2022», а так же титул «Миссис Артистичность Великая Русь -2022».Город оказал колоссальную поддержку в интернет-голосовании, и Маша стала абсолютным лидером в смс-сообщениях.А в фестивале «Мини мисс Великая Русь-2022» очаровательная малышка Софи Аша - Дэрэ, 5 лет, одержала абсолютную победу и получила титул «Гран При литл мисс Великая Русь -2022».Хочется отметить, что на Всероссийский финал, в качестве гостя, была приглашена Александровская певица, педагог по вокалу - Алина Изотова, которая исполнила несколько песен и поразила зрителей, среди которых присутствовало большое количество жителей Александрова, специально приехавших в северную столицу , чтобы поддержать и поболеть за наших участниц.Фото AlexAutoLive | Александров