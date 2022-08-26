Судом было принято решение лишить его свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком

Мужчине из села Бакшеево Александровского района, который угрожал убийством женщине и направлял заведенную электропилу в сторону полиции, Александровским городским судом был вынесен приговор. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.9 июля 2022 года обвиняемый после потребления алкоголя взял электропилу и начал угрожать бывшей теще убийством. Потерпевшая вызвала правоохранителей, и когда те прибыли на место происшествия, пьяный мужчина направил опасную технику в сторону стражей порядка с целью напугать их.Его обвиняли по нескольким эпизодам: совершение угрозы убийством и применение насилия в отношении представителя власти.Женщина простила фигуранта, бывшему зятю и бывшей теще удалось официально примириться.Таким образом, виновному было назначено наказание – лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.Приговор был вынесен с учетом признания вины и раскаяния подсудимого, активного участия в расследовании, принесения извинений и нетрезвого состояния на момент совершения преступления.В законную силу приговор пока что не вступил.