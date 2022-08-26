Александровский городской суд огласил приговор жителю села Бакшеево Александровского района,...

Александровский городской суд огласил приговор жителю села Бакшеево Александровского района, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти с использованием электрической пилы.Ранее мы уже рассказывали об этой истории.Судом установлен факт того, что 9 июля он в состоянии алкогольного опьянения угрожал бывшей теще убить ее электрической пилой. Потерпевшая позвонила в полицию. Но дебошир, приведя пилу в рабочее состояние, направил ее в сторону полицейских. Тем самым причинив им моральный вред.Судом учены смягчающие его вину обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, активное способствование расследованию преступления. Учли и отягчающее обстоятельство: он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба судов Владимирской областиВ итоге, ему назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.А уголовное дело по обвинению в угрозе убить бывшую тещу прекращено в связи с примирением сторон. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com/