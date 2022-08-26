Замену лифтов и капитальный ремонт многоквартирных домов обсудили на общественном совете по...

Замену лифтов и капитальный ремонт многоквартирных домов обсудили на общественном совете по вопросам ЖКХ при губернаторе.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Тем у нас всегда много для обсуждения на общественном совете. Это и программа газификации и замены лифтового оборудования, работа управляющих компаний, тарифное образование, расселение граждан из ветхого аварийного жилья.Главе региона доложили о том, как идет бюджетная поддержка капремонта многоквартирных домов. Она оказывается жителям малоэтажных зданий с износом от 70 процентов. В текущем году такая помощь одобрена для 7 домов - будут отремонтированы крыши и фасады на сумму почти в 41 миллион рублей. Вторая важная проблема - замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Эту работу, согласно требованиям Таможенного союза, нужно провести до февраля 2025 года. К слову, в регионе почти 1300 многоквартирных домов, в которых около 3800 лифтов. 786 из них нуждаются в замене. И опасения вызывают те дома, у которых на счету не хватает средств на ремонт. Жители рискуют остаться без лифтов.Владимир Новиков, генеральный директор "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области":- Чтобы напрямую фонды капитального ремонта могли заключать с единственным поставщиком для закупки в рамках как раз капитального ремонта именно лифтового оборудования. Вот если это будет поддержано, плюс жители за этот период в рассрочку будут расплачиваться напрямую, то это позволит нам как раз решить проблемы.