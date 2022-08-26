Прокуратура Гусь-Хрустального подала иск в суд на исполнительного директора строительной компании «ГУРОМО». Известно, что он подготовил дефектные ведомости с завышенными данными об объеме

Прокуратура Гусь-Хрустального подала иск в суд на исполнительного директора строительной компании «ГУРОМО». Известно, что он подготовил дефектные ведомости с завышенными данными об объеме работ по валке деревьев на территории детского сада поселка Мезиновский. Согласно договору, учреждение выплатило организации 1,1 млн. рублей, а фактический объем выполненных работ не превышает 70-ти тысяч рублей. В детсаду деревни Дечаевская,