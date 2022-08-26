Впервые в современной истории города тротуар напротив городской библиотеки решили сделать на века.

Триста пятьдесят метров брусчатки украсят город. Уже виден некий элемент стиля и надёжности. Кстати, этот проект стал возможен благодаря региональному субсидированию. В этом году город получил около 85 миллионов рублей на приведение в соответствие с требованиями эксплуатации дорожного полотна. Информацию об этом разместил на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.Губернатор области Александр Авдеев выделил Гусь-Хрустальному на ремонт дорог, в том числе, дополнительные средства. Это позволило заасфальтировать сверх плана проезжую часть дороги и тротуары у городской школы номер 15. Качество выполненных работ здесь на высоте. Обновлённое дорожное покрытие придало этой улице ухоженный, прекрасный вид, а самое главное, безопасность движению.- Глава города Алексей Соколов обратил наше внимание на то, как благоустроен двор школы номер 15. Здесь все готово к новому учебному году. Тротуарная плитка, уложенная на школьном дворе, выполнена по особой технологии из вторсырья - использованного пластика. Ученики школы собрали б/у пластик, производственники безвозмездно переработали его в тротуарную декоративную плитку. Теперь она украшает двор. Получилось стильно и экономично, - сообщил депутат.Дорожный фонд в этом году в регионе превышает 9,4 миллиарда рублей - это почти на 46 процентов больше, чем в прошлом. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 82 объекта - 34 региональных и 48 местных. В планах до конца года - привести в порядок 465 километров дорог, в том числе 171,4 километра дорог регионального значения и 293,6 километра - местного. Дорожники трудятся на совесть. Некоторые районы уже завершили намеченные на этот год планы.