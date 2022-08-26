В ночь 26 августа в селе Колпь Гусь-Хрустального района загорелся дом №18. Сообщение в службу спасения поступило в 01:08, и на вызов оперативно выдвинулись 5 единиц техники и 10 человек

В ночь 26 августа в селе Колпь Гусь-Хрустального района загорелся дом №18. Сообщение в службу спасения поступило в 01:08, и на вызов оперативно выдвинулись 5 единиц техники и 10 человек пожарных. Из них пятеро волонтеров. К приезду спасателей дом с пристройкой уже полностью охватило пламя. Спасти имущество не удалось. Ликвидировали пожар на площади 70 кв.