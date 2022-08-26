Школьный автопарк Гусь-Хрустального района пополнился новым автобусом. Как сообщает администрация...

Школьный автопарк Гусь-Хрустального района пополнился новым автобусом.Как сообщает администрация Гусь-Хрустального района, автобус приобрели за счет средств регионального и муниципального бюджетов по программе «Развитие образования». Уже в начале учебного года транспорт, предназначенный для перевозки детей, выйдет на маршрут, ведущий к Семеновской школе. Он будет доставлять на занятия ребят школьного и дошкольного возрастов. На приемке нового транспортного средства присутствовали не только работники управления образования и директор школы, но и сотрудники ГИБДД МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – капитан полиции Игорь Калганов и старший лейтенант полиции Лилия Тихомирова.Фото Администрация Гусь-Хрустального района