Утром 26 августа на улице Волго-Донская города Ковров загорелся легковой автомобиль. Сообщение в службу спасения поступило в 04:05, и на помощь оперативно выехали 2 единицы техники и 9 человек

Утром 26 августа на улице Волго-Донская города Ковров загорелся легковой автомобиль. Сообщение в службу спасения поступило в 04:05, и на помощь оперативно выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России. К их прибытию авто уже полыхало. Спасти его не удалось. Пожарные потушили пламя на площади 5 кв. м. Причины возгорания выясняются.