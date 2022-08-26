90-летняя жительница Коврова попалась на удочку мошенника. У женщины обманом похитили 200 тысяч рублей. В конце июля 2022 года бабушке позвонила, якобы, ее внучка. Рассказала, о том, что по ее вине

90-летняя жительница Коврова попалась на удочку мошенника. У женщины обманом похитили 200 тысяч рублей. В конце июля 2022 года бабушке позвонила, якобы, ее внучка. Рассказала, о том, что по ее вине произошло ДТП, и теперь ей нужны деньги. Женщина, без раздумий собрала указанную сумму и передала 33-летнему мужчине, который в итоге и попал под следствие.