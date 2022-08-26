Сегодня, 26 августа, в 4 утра в Коврове в гаражах на улице Волго-Донской загорелся автомобиль. На...

Сегодня, 26 августа, в 4 утра в Коврове в гаражах на улице Волго-Донской загорелся автомобиль.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади автомобиля без гос. номеров. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области