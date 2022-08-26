В Селивановском районе появился первый агротуристический объект в селе Драчево.
Идея создать...
В Селивановском районе появился первый агротуристический объект в селе Драчево.
Идея создать экопарк появилась спонтанно. Предприятию по молочному животноводству нужно было приобрести новые посевные площади, но землю не продавали без заброшенных ферм. Теперь здесь организовано место отдыха для жителей и гостей района. Посмотреть можно на настоящий сельский двор - кур, поросят, осликов, кроликов. Стараниями местных жителей на территории появились тематические детские площадки - город котов, домик Бабы Яги, лес гномов и резиденция Соловья-разбойника. На будущее запланированы экскурсии для школьников и дошколят. А зимой здесь планируют организовать традиционные русские забавы.
Татьяна Коробова, директор сельскохозяйственного предприятия ООО "Вперед":
- Если ты видишь радость в глазах людей, эмоции счастья, радости - это самая большая оценка того, что мы задумали.