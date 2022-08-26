В Селивановском районе появился первый агротуристический объект в селе Драчево. Идея создать...

В Селивановском районе появился первый агротуристический объект в селе Драчево.Идея создать экопарк появилась спонтанно. Предприятию по молочному животноводству нужно было приобрести новые посевные площади, но землю не продавали без заброшенных ферм. Теперь здесь организовано место отдыха для жителей и гостей района. Посмотреть можно на настоящий сельский двор - кур, поросят, осликов, кроликов. Стараниями местных жителей на территории появились тематические детские площадки - город котов, домик Бабы Яги, лес гномов и резиденция Соловья-разбойника. На будущее запланированы экскурсии для школьников и дошколят. А зимой здесь планируют организовать традиционные русские забавы.Татьяна Коробова, директор сельскохозяйственного предприятия ООО "Вперед":- Если ты видишь радость в глазах людей, эмоции счастья, радости - это самая большая оценка того, что мы задумали.