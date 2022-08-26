26 августа около часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе...

26 августа около часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Колпь Гусь-Хрустального района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома с пристройкой по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 10 человек личного состава, в том числе от администрации и волонтеров 2 единицы техники, 5 человек.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области