Пруд в Заклязьменском не являлся официальным местом, где разрешено купание

24 августа в искусственном пруду Заклязьменского района утонул 33-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области.По предварительным данным СУ СКР РФ по Владимирской области, вечером 24 августа мужчина, решив искупаться в нетрезвом состоянии, утонул в пруду Заклязьменского микрорайона. Утром, на следующий день, вещи погибшего заметили местные жители и вызвали правоохранителей. 25 августа примерно в 15:30 тело утопленника вытащили из воды.На данный момент идет доследственная проверка.