Вечером 25 августа на улице Пролетарская города Киржач загорелся частный жилой дом №66. Сообщение в службу спасения поступило в 22:04, и на вызов незамедлительно выехали 2 единицы техники и 8

Вечером 25 августа на улице Пролетарская города Киржач загорелся частный жилой дом №66. Сообщение в службу спасения поступило в 22:04, и на вызов незамедлительно выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС России. К их прибытию фасад строения и часть кровли уже были в огне. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом