Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Пожарная обстановка Лесной пожар в Селивановском районе...

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