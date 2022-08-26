Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пожарная обстановка
Лесной пожар в Селивановском районе...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пожарная обстановка
Лесной пожар в Селивановском районе и смог над областным центром. Сводки с огненного фронта.
- Киржачские перспективы
Глава региона Александр Авдеев - с рабочим визитом в Киржачском районе. Как обновился терапевтический корпус районной больницы и городская школа?
- Поможем вместе
Семилетней Веронике Подсеваловой нужна помощь телезрителей. У девочки врожденный порок развития головного мозга.