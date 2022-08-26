Во Владимире опекуны ребенка-инвалида оплачивали его лечение из своего кармана. Маленькому пациенту поставили диагноз «сахарный диабет 1 типа». Он нуждается в проведении непрерывного

Во Владимире опекуны ребенка-инвалида оплачивали его лечение из своего кармана. Маленькому пациенту поставили диагноз «сахарный диабет 1 типа». Он нуждается в проведении непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Однако, с 2020 года законный представитель инвалида покупал все препараты и инструменты за свой счет. В итоге за дело взялась прокуратура и направила в Октябрьский районный суд