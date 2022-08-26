С 15 по 21 августа военными прокурорами совместно с командованием проведена неделя правовых знаний

В августе 2022 года в воинских частях и учреждениях проходят мероприятия по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В событиях принимают участие офицеры 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680 Владимирской области.Особое внимание в ходе встреч с военнослужащими уделяется вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и здоровой моральной обстановки в воинских коллективах.С 15 по 21 августа военными прокурорами совместно с командованием проведены неделя правовых знаний, 18 августа – Единый день правовых знаний, в рамках которых прошли различные профилактические мероприятия с личным составом, направленные на укрепление правопорядка и воинской дисциплины. Военнослужащие получили мотивированные ответы на интересующие их вопросы с разъяснением норм действующего законодательства.