Фрунзенским районным судом г. Владимира будет рассмотрено уголовное дело в отношении врача,...

Фрунзенским районным судом г. Владимира будет рассмотрено уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.Органами предварительного следствия врач Областного перинатального центра обвиняется в том, что в июне 2016 года в результате ненадлежащего оказания акушерской помощи родильнице, не выполнила необходимую экстренную операцию, что повлекло ухудшение состояния здоровья пациентки до комы, а в дальнейшем наступила ее смерть. После чего, желая скрыть свою профессиональную некомпетентность, врач Областного перинатального центра вступила в преступный сговор с главным врачом данного лечебного учреждения на совершение служебного подлога, а именно с ведома и под руководством главного врача учреждения внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о правильности решений и действий при оказании медицинской помощи родильнице, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Напомним, что 6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."И вот сейчас - спустя 6 лет - дело дошло до суда и передано для рассмотрения судье Крайнову А.В.Фото из ВК "Группа памяти Ани Бобриковой"