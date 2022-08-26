Фрунзенским районным судом г. Владимира будет рассмотрено уголовное дело в отношении врача,...
Фрунзенским районным судом г. Владимира будет рассмотрено уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.
Органами предварительного следствия врач Областного перинатального центра обвиняется в том, что в июне 2016 года в результате ненадлежащего оказания акушерской помощи родильнице, не выполнила необходимую экстренную операцию, что повлекло ухудшение состояния здоровья пациентки до комы, а в дальнейшем наступила ее смерть. После чего, желая скрыть свою профессиональную некомпетентность, врач Областного перинатального центра вступила в преступный сговор с главным врачом данного лечебного учреждения на совершение служебного подлога, а именно с ведома и под руководством главного врача учреждения внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о правильности решений и действий при оказании медицинской помощи родильнице, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Напомним, что 6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".
Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."
И вот сейчас - спустя 6 лет - дело дошло до суда и передано для рассмотрения судье Крайнову А.В.
Фото из ВК "Группа памяти Ани Бобриковой"