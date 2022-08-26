Семья и дети в приоритете. Во Владимире сегодня прошел форум многодетных семей, на котором...

"Семья и дети в приоритете". Во Владимире сегодня прошел форум многодетных семей, на котором представители региональной власти рассказали о мерах поддержки, а многодетные, в свою очередь, обратили внимание на ряд еще не решенных вопросов. Кристина Иванова продолжит.Что сегодня волнует многодетные семьи? Получить ответ на этот вопрос - одна из главных целей форума "Семья и дети в приоритете". Региональная встреча - продолжение всероссийского проекта. Открыл ее глава региона. Александр Авдеев отметил, сегодня центральная задача - "подтянуть" социальную сферу.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- В следующие годы более 50 школ будем приводить в порядок: и кабинеты, и системы отопления, и фасады, благоустройство, обеспечение новым оборудованием, методическими элементами. И все это для того, чтобы создать полноценную комфортную среду для того, чтобы мы могли воспитывать и растить наших детей.В зале около сотни родителей, решивших, что их главной опорой в жизни станет большая семья. У Александра и Елены Буруновых из Собинского района семеро детей. Все занимаются музыкой, рукоделием. Любят совместные путешествия. Одна проблема - в легковушку все уже не помещаются. Их предложение - на конкурсной основе выделять многодетным микроавтобусы.Александр Бурунов, многодетный отец:- Мера была бы очень своевременна. Потому что из-за отсутствия транспорта наши поездки куда-то превращаются в квест.Елена Бурунова, многодетная мать:- Нам в 19 году дали знак - родительской славы Земли Владимирской. То есть таких семей не так уж много. Хотя бы вот среди них. Особенно жителям сельских местностей. Допустим, в городе им как-то проще, наверное, собраться. Дойти, доехать. Нам, жителям деревни, это очень сложно.Одной из самых острых остается проблема участков для многодетных. Нередко выделяемые муниципалитетами гектары оказываются абсолютно голыми - без коммуникаций и даже дорог. Но и такое, говорят многодетные, получают не все. Очереди на землю длинные. Те, кто "в хвосте", иногда просто не успевают получить свой участок. Старшим детям исполняется 18, и статус многодетности теряется.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:- Сегодня как раз ищем пути решения на федеральном уровне, изучаем опыт, в том числе и успешных регионов, где зашли чуть дальше, где есть региональные компенсации - один из путей решения этой проблемы. Предоставление просто денежной компенсации.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Мы придумали обратную связь все-таки. У них есть бланки для предложений и вопросов. И они сейчас, сидя в зале, заполнят их, здесь при входе у нас стоит урна, в которую они опустят их. И это дальнейшая наша работа.А она, наверняка, будет требовать новых, эффективных решений. За последние пять лет число многодетных семей в нашем регионе выросло на 30 процентов.Кристина Иванова, Семен Карпов. «Вести-Владимир»