Смерть девушки произошла из-за врачебной халатности

Фрунзенский районный суд Владимирской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух врачей. Одного обвиняют по ч.2 ст. 209 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», а также по 292 статье – «служебный подлог». Главврач лечебного учреждения обвиняется в организации и руководстве служебным подлогом. Об этом рассказала пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Органами предварительного следствия установлено, что врач Областного перинатального центра в июне 2016 года совершила врачебную ошибку и не стала проводить срочную операцию женщине, в результате чего пациентка впала в кому, а позже скончалась.В целях сокрытия трагической ошибки врача, медик пошла на совершение служебного подлога, войдя в преступный сговор с главным врачом Областного перинатального центра.Вместе они подделали информацию о решениях и действиях при оказании медицинской помощи роженице.Спустя 6 лет, как умерла из-за халатности врачей Анна Бобрикова, дело будет рассмотрено судом.